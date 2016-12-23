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Бывшего мэра Москвы Лужкова по-тихому выписали из Боткинской больницы1

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Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, госпитализированного в конце минувшей недели и, по некоторым данным, пережившего клиническую смерть, выписали из Боткинской больницы, передает NEWSru.

«Лужкова выписали еще 26 декабря, поскольку состояние его здоровья полностью нормализовалось», - сообщили «Интерфаксу» в медицинском учреждении 27 декабря.

Накануне сам Лужков заявил РИА «Новости», что уже чувствует себя нормально и готовится к выписке, а 27 декабря «улетает кататься на лыжах», не уточнив, куда именно.

По словам экс-градоначальника, у него было вирусное воспаление легкого. «Правое легкое у меня было пробито в автомобильной катастрофе - вот оно, по всей видимости, оказалось слабым звеном в условиях эпидемии этого какого-то неприятного гриппа», - сказал Лужков.

При этом он посетовал, что некоторые журналисты, сообщив о его якобы тяжелом состоянии, устроили ему «веселую жизнь», засыпав звонками и мешая спокойно восстанавливать здоровье.

23 декабря многие СМИ сообщили, что Лужкова, который в этом году отпраздновал свое 80-летие, экстренно доставили в одну из столичных клиник в тяжелом состоянии после того, как он упал в обморок в библиотеке Московского государственного университета.

При этом «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в медицинских кругах передал, что Лужкова поместили в реанимацию, «вывели из состояния клинической смерти, за его жизнь борются медики».

Пресс-секретарь отставного градоначальника Геннадий Теребков сперва категорически опроверг информацию о госпитализации шефа, но позднее признал ее, однако подчеркнул, что она не носит экстренный характер, а состояние Лужкова стабильно.

Вице-мэр Москвы Леонид Печатников также рассказал журналистам, что навестил Лужкова в больнице и убедился, что «опасность миновала, жизни Юрия Лужкова ничто не угрожает» и «он уже думает о том, как продолжит выращивать гречку в Калининградской области».

Позднее в тот же день сам Лужков заявил РИА «Новости», что «все эти разговоры о клинической смерти - полный бред и неправда», а на самом деле врачи диагностировали у него небольшое воспаление правого легкого и вирусную инфекцию и уже через день-другой он надеется выйти из больницы и посетить концерт своего друга Михаила Турецкого.

Юрий Лужков занимал должность мэра Москвы с 1992 по 2010 год и был уволен тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым «в связи с утратой доверия». Также Лужков в течение девяти лет (с 2001 года) был сопредседателем высшего совета «Единой России» и покинул партию власти сразу после потери градоначальничьего кресла.

В последние годы Лужков сосредоточен на агропромышленной деятельности в Калининградской области, периодически критикуя оттуда нынешнее правительство страны под руководством Медведева. В сентябре отставной градоначальник получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени из рук президента РФ Владимира Путина и заявил, что расценивает награду как «конец опалы».

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