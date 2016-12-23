Как отдохнуть и не разориться: названы самые дешевые туристические города мира

Второе место в рейтинге занял город Приштина (Косово). В нем жилье стоит 53 евро, обед на двоих — 4,7 евро, а поездка в такси — доллар за километр.

На третьем месте оказалась София (Болгария). Ночлег в отеле здесь стоит 56 евро, а обед на двоих — 10,5 евро.

В топ-10 также вошли Панама‑Сити, Каламата (Греция), Брага (Португалия), Сараево (Босния и Герцеговина), Лас‑Пальмас‑де‑Гран‑Канария (Испания), Ереван (Армения), Белфаст (Ирландия).

Самым дорогим среди самых дешевых туристических городов оказался чилийский Вальпараисо. Город занял 12 место. Средняя стоимость номера — 108 евро.