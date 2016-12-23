Дом среди леса под причудливо изогнутой крышей находится в США, в штате Вашингтон. Соседи называют его домиком Белоснежки, потому что он - практически точная копия домика героини одноименного диснеевского фильма.

Поначалу кажется, что речь идет о маленьком домике, однако в нем целых четыре спальни. Вокруг сказочного домика большой сад, куда ведут мощеные камнем дорожки. В саду - детская площадка, много деревьев и кустарников.

Все двери, оконные рамы и большая часть мебели - ручной работы, а значит, существует в единственном экземпляре. Фотографии чудесного домика можно увидеть ЗДЕСЬ!