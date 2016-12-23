«Избрание Трампа президентом США стало для нас сюрпризом, но я убежден, что наши отношения с НАТО останутся прежними», - отметил он, добавив, что США несомненно продолжит принимать участие в Балтийских странах, поскольку поведение России в этом регионе становится все более агрессивным.

Он также указал на угрозы в сфере кибербезопасности, упомянув об атаках российских хакеров.

В пресс-конференции, прошедшей сегодня в Доме Стенбока, помимо Джона Маккейна, принял участие и премьер-министр Эстонии Юри Ратас. В составе американской делегации, приехавшей в Эстонию на два дня, сенаторы Линдси Грэм и Эми Клобушар. Им предстоит встретиться с президентом Керсти Кальюлайд и министром обороны Маргусом Цахкна, чтобы обсудить безопасность в регионе, двустороннее сотрудничество между Эстонией и США и их сотрудничество в рамках НАТО.