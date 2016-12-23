Департамент конкуренции: фирма Elektrilevi должна снизить плату за сетевые услуги

Департамент конкуренции требует снижения платы за сетевые услуги на 6,7 процента. Поскольку она составляет 50-55 процентов конечной стоимости услуг, конечная стоимость электричества для домашнего потребителя должна в результате снизиться на 3,6 процента, сообщил Департамент конкуренции.

Основная причина, по которой должна снизиться плата за сетевые услуги, это сокращение сетевых потерь. На данный момент компания добилась снижения потерь до 4,5 процента. На этом существенно сказался и переход на дистанционные счетчики.

Снижение цены связано также со снижением цены электричества, поскольку по сравнению с прошлыми годами биржевая цена электричества существенно уменьшилась. Третьей причиной являются снизившиеся процентные ставки, на основе которых рассчитывается полученная предпринимателем прибыль.

К 31 января 2017 года Департамент конкуренции ждет заявления Elektrilevi OÜ, в котором департаменту была бы представлена на согласование привязанная к затратам плата за сетевые услуги.