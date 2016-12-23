Фото: водитель грузовика, чтобы избежать аварии, направил свою машину в кювет

На месте событий водитель грузовика сказал, что впереди ехавший автомобиль замедлил ход и решил повернуть налево. Водитель машины на мгновение замешкался, а потом вновь резко вернулся на свою полосу. Чтобы избежать прямого столкновения с Toyota, водитель двигавшегося позади грузовика Daf направил машину прямо в глубокую канаву у дороги.

Водитель грузовика добавил, что изначально водитель Toyota извинился и признал свою вину, но после прибытия полиции он изменил свои показания.

Прибывшая на место происшествия скорая помощь проверила состояние здоровья участников аварии. Водителя грузовика слегка придавило ремнем безопасности, но никаких повреждений медики не обнаружили.