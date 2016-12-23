Торговые центры опустеют, а вот электрики будут нарасхват

Уровень цен квартир в новостройках в Харьюмаа, по прогнозам, не изменится. Увеличится конкуренция, и количество предложений в Таллинне и его ближайших окрестностях возрастет с нынешних 1 800 до 2 500 единиц.

В связи с небольшой разницей по сравнению со стоимостью квартир вторичного рынка, доля совершенных сделок с квартирами в новостройках возрастет с нынешних 20% до 30%.

В Таллинне и его ближайших окрестностях будут возводиться громадные жилые массивы, которые в будущем приобретут размеры поселков.

Инвестиции в столичную коммерческую недвижимость примут еще больший размах, предпочтение будет отдаваться расположенным в центре или вблизи него офисным зданиям со стабильной прибылью, а также расположенным на границе Таллинна складским и промышленным комплексам. Коммерческие площади с хорошей инфраструктурой обретут новых собственников.

С появлением новых торговых центров усилится уже проявившаяся проблема – их неспособность отличаться друг от друга, что, в свою очередь, может привести к появлению свободных площадей (первые примеры закрывшихся боксов в крупных торговых центрах уже имеются)

На рынке офисных площадей наблюдается небольшое превышение предложений над спросом, поэтому в зданиях, отличающихся более слабым в логистическом плане местом расположения, необходима некоторая коррекция цен.

Цены на квартиры во вторичном секторе в Тарту может затронуть легкое снижение; разница между желаемыми покупателями ценами и стоимостью реальных сделок возрастет. На рынке недвижимости в пригородах и на окраинах Тарту появятся новые многоквартирные и рядные дома. Однако новых проектов будет мало.

Доля сделок по приобретению жилых домов, продажная цена которых превышает 130 000 евро, возрастет до 40% от общего количества сделок. Средний уровень цен в новых домах в пригородах Тарту повысится до 10%.

В связи с тем, что с 2018 года вступит в силу требование, согласно которому управляющие домами должны будут иметь свидетельство о квалификации, произойдет перераспределение долей рынка, и больнее всего оно ударит по малым фирмам, где работники не имеют свидетельств о квалификации. Их портфель заказов заберут себе крупные фирмы.

Давление на цены услуг остановится, поскольку в новых договорах о содержании в порядке основной упор делается на качество вместо количества.

Углубится дефицит таких специфических профессий, как трубочист, электрик и т.п., поскольку новое поколение проявляет слабый интерес к этим профессиям, а старшее поколение постепенно уходит на пенсию.

Основной темой осенних выборов 2017 года в местные самоуправления станет повышение привлекательности малых городов, лучшие идеи которых будут также копироваться друг у друга.

Тенденция сокращения численности населения продолжится, и в связи с этим увеличится также и количество пустующей недвижимости, что в свою очередь будет оказывать негативное влияние на цены местной недвижимости.

Рынок недвижимости уездных центров (Вильянди, Курессааре, Пайде, Рапла, Йыхви и др.) оживится, и количество сделок возрастет за счет малых городов и поселков.