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Последние минуты Ту-154: создана реконструкция крушения российского самолета (видео) 3

Rus.Postimees.ee
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Со слов очевидца крушения самолета Ту-154 телеканал Рен ТВ создал 3D-реконструкцию авиакатастрофы, унесшей жизни 92 человек, пишет Postimees.

Жертвами крушения Ту-154 25 декабря 2016 года стали 92 человека, среди которых были журналисты и артисты ансамбля им. Александрова.

Смотрите в видео, как выглядели последние минуты самолета Ту-154!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАкрушениереконструкциясамолетчерное море
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