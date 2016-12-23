Смотрите фото: уникальный деревенский дом на Сааремаа

Этому дому в деревне Турья столько же лет, сколько и его хозяйке. "Отец настелил потолки как раз к выходу моей мамы со мной из родильного дома", - говорит ровесница дома и его теперешняя хозяйка Кая.

Kaja Guest House

Kaja Guest House

Хотя Кая много лет жила в этом дома круглый год, в последнее время, особенно зимой, она предпочитает жить в Таллинне. "Я портниха, шью уникальные платья, и большинство моих клиенток живет в Таллинне", - говорит она.

Чтобы дом не пустовал, Кая периодически сдает его в аренду. Она верит, что дом не должен оставаться без людей: "Дом не должен быть в одиночестве, совсем как животные и люди. Его нужно топить и о нем заботится. Поэтому я очень придирчиво выбираю гостей-арендаторов".

Kaja Guest House

Kaja Guest House

Хозяйка начала работы по обновлению дома. Все, что находится внутри, сделано ее умелыми руками. "Все, что я делаю, я делаю с душой. Это чувствуют мои гости. По-другому я просто не умею", - признается Кая.

Kaja Guest House

Kaja Guest House

Kaja Guest House

Если вы хотите увидеть своими глазами, как выглядит уютный деревенский дом на Сааремаа, вы еще вполне можете успеть снять его для встречи Нового года. Однако Кая предупреждает, что большую шумную компанию она в гости не ждет, а предпочитает семью с детьми и домашними животными.