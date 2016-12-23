Картина дня: Маккейн в Таллинне, Тоом в Сирии и реконструкция крушения Ту-154

Пособия, зарплата и условия труда в 2017 году

Министерство социальных дел предоставило обзор изменений, которые предстоят в сфере управления министерства в следующем году. Читать далее...

Найден черный ящик разбившегося Ту-154

На месте крушения Ту-154 Минобороны в Черном море обнаружен основной черный ящик, визуально он в хорошем состоянии. Читать далее...

Маккейн в Таллинне

Американский сенатор Джон Маккейн подчеркнул на прошедшей в Таллинне пресс-конференции, что Эстонии нечего опасаться, так как отношения между США и НАТО останутся прежними. Читать далее...

Яна Тоом летит в Сирию

Депутат Европарламента Яна Тоом вместе с журналистом и писателем Андреем Хвостовым в настоящую минуту летят в Сирию. Эту информацию порталу Rus.Postimees подтвердила Оксана Талисайнен, являющаяся руководителем Эстонского бюро Яны Тоом. Читать далее...

Последние минуты Ту-154

Со слов очевидца крушения самолета Ту-154 была создана 3D-реконструкция авиакатастрофы, унесшей жизни 92 человек. Читать далее...