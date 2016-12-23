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Появились новые подробности авиакатастрофы, в которой погибли футболисты «Шапекоэнсе»

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Самолет с футболистами бразильского клуба «Шапекоэнсе», разбившийся 29 ноября в Колумбии, выполнял полет с превышением максимально допустимого веса.

Об этом сообщил новостной портал stadion.ru.

«Воздушное судно превышало свой максимально допустимый вес в 41,9 тонны», — заявил начальник службы авиационной безопасности гражданской авиации Колумбии Фредди Бонилья.

21 декабря виновниками авиакатастрофы, в результате которой погибли футболисты и работники «Шапекоэнсе», были названы пилот Мигель Кирога и авиакомпания LaMia..

Следовавший в колумбийский город Медельин из Боливии самолет разбился поздно вечером 28 ноября (утром 29-го по московскому времени). На борту лайнера находились 68 пассажиров и девять членов экипажа. Выжили шесть человек, среди них трое футболистов. Обнаруженный живым вратарь команды позднее скончался в больнице.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАавиакатастрофашапекоэнсе
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