Банк Эстонии отчеканит до 1,5 млн памятных монет номиналом 2 евро

Центробанк выпустит памятную монету «На пути к независимости Эстонии», ее максимальный тираж составит 1,5 млн евро. Монеты будут отчеканены из сплава меди и никеля, их вес составит 8,5 грамма, сообщается в приказе президента Банка Эстонии.

На прошлой неделе Банк Эстонии также объявил конкурс дизайна монеты, в котором можно принять участие до 31 января. Общая сторона монеты останется той же, что и обычной монеты в два евро, но на реверсе будет расположено посвященное памятному событию изображение.

Банк Эстонии объявит результаты конкурса 31 марта.