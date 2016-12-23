Вторник, 27. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Ратас: США были и остаются одним из важнейших союзников Эстонии1

BNS
BNS
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Премьер-министр Юри Ратас на прошедшей во вторник встрече с делегацией Конгресса США подчеркнул, что США были и остаются одним из важнейших союзников Эстонии и что США всегда могут рассчитывать на Эстонию.

По словам принимавшего председателя комитета по вооруженным силам Сената США, сенатора Джона Маккейна, сенаторов Линдси Грэма и Эми Клобучар премьер-министра Юри Ратаса, встреча подтвердила, что Эстония и США придерживаются общих ценностей и крайне похожих представлений о вызовах в области иностранной политики и политики по безопасности, сообщил BNS пресс-секретарь правительства.

«Вклад США в безопасность и развитие обороноспособности Эстонии и других Балтийских стран в течение последней четверти века был бесценным. Подтверждаю вам, что мы крайне благодарны за это, - сказал Ратас сенаторам. - Отдельной благодарности заслуживает вклад США и их преданность НАТО и европейской безопасности в целом. Обещаю вам, что Эстонское государство будет и впредь выделять на оборону не менее 2 процентов ВВП, к которым прибавятся связанные с приемом войск союзников расходы».

Премьер-министр также сказал, что Эстония, стоявшая плечом к плечу с военнослужащими США в Ираке и Афганистане, по-прежнему намерена предоставлять свои подразделения для участия в зарубежных миссиях и борьбе с терроризмом. «Мы поможем вам нести эту ношу». - добавил Ратас.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАсшаэстонияюри ратас
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