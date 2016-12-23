На тартуском кладбище напали на женщину

В результате этих действий женщина упала. Медики осмотрели пострадавшую. Серьезных травм у нее не обнаружено, пишет Tartu Postimees.
Ущерб от ограбления устанавливается.
В понедельник, 26 декабря, незнакомец напал на кладбище Раади в Тарту на 84-летнюю женщину и вырвал у нее из рук темно-коричневую сумку.
В результате этих действий женщина упала. Медики осмотрели пострадавшую. Серьезных травм у нее не обнаружено, пишет Tartu Postimees.
Ущерб от ограбления устанавливается.
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Водитель, вероятно, был пьян
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