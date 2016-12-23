Проект Rail Balticа получил дополнительные инвестиции в Польше

Эта сумма выделена на перестройку и электрификацию двух отрезков железной дороги на участке Варшава-Белосток в соответствии с требованиями для создания скоростного сообщения в рамках проекта Rail Balticа.

«Эти средства будут использованы для повышения комфорта пассажиров и эффективности грузоперевозок (...) в том числе и на линии проекта Rail Balticа, важного трансъевропейского транспортного коридора», - цитирует пресс-служба EIB главу польской компании Иренеуша Мерцела.

По словам координатора проекта Rail Balticа в Эстонии Кристьяна Кауниссааре, получение этого финансирования – хорошая новость для всех участников проекта.

«Модернизация путей затрагивает участок дороги, который является логическим продолжением Rail Balticа на территории Польши, и частью трансъевропейского коридора TEN-T, соединяющего Европу с Северным и Балтийским морями, – сказал Кауниссааре. – Безусловно, это не означает, что строительство Rail Balticа на территории Польши этим и ограничится. Напротив, это свидетельствует о том, насколько значимым для Польши является проект, и что власти страны готовы искать и находить дополнительные инвестиции в развитие Rail Balticа».

Rail Balticа – это современная скоростная железная дорога, первый трансъевропейский транспортный коридор от Берлина до Хельсинки, который будет проходить через такие города как Варшава, Каунас, Рига и Таллинн. Железная дорога соединит Эстонию с Центральной и Западной Европой, а также с соседними странами.