«Катастрофа произошла, когда пилоты убирали механизацию (в выпущенном состоянии увеличивает подъемную силу крыла - прим. ТАСС). При этом по пока непонятным причинам самолет шел с большим углом тангажа. По всей видимости, произошло его сваливание с эшелона во время маневра вправо. В результате в конце разворота он столкнулся с поверхностью воды с левым креном на скорости около 510 км/ч», - рассказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС другой источник, близкий к расследованию трагедии, «Ту-154 шел с чрезмерно большим углом атаки, и его болтало из стороны в сторону».

Источники не исключают, что катастрофа могла случиться из-за сочетания нескольких причин одновременно, в их числе они назвали ошибочные действия экипажа и неполадку одного из двигателей.

Угол тангажа - это угол между продольной (от носа к хвосту) осью самолета и горизонтальной плоскостью. При большом положительном угле тангажа (задран нос) авиалайнер может выйти на критические показатели и потерять подъемную силу, произойдет так называемые сваливание с эшелона.

Самолет Ту-154 Министерства обороны России 25 декабря летел в Сирию и потерпел катастрофу над Черным морем. На его борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа: военнослужащие, представители СМИ, Елизавета Глинка (доктор Лиза) и артисты ансамбля имени Александрова, которые летели поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим. Также в самолете находился начальник департамента культуры военного ведомства Антон Губанков.

Обломки самолета были найдены спустя несколько часов в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

Во вторник, 27 декабря, наметился прогресс в расследовании катастрофы, так как со дна Черного моря был поднят первый бортовой самописец авиалайнера. Его расшифровка может пролить свет на обстоятельства трагедии. «Черный ящик» уже доставлен в Москву.