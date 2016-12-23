Роналду признан спортсменом года в Европе

Криштиану Роналду обошел британского теннисиста Энди Маррея и пловчиху из Венгрии Катинку Хоссу, которая завоевала три золотые медали на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, пишет championat.com.

В голосовании приняли участие: Efe (Испания) France Press (Франция), Agerpress (Румыния), ANP (Голландия), APA (Австрия), ATA (Албания), Belga (Бельгия), БелТА (Беларусь), BTA (Болгария), CTK (Чехия), DPA (Германия), Elta (Литва), Fena (Босния и Герцеговина), Hina (Хорватия), Leta (Латвия), Lusa (Португалия), Moldpres (Молдова), SDA-ATS (Швейцария), SHGSK (Косово), SID (Германия), Sita (Словакия), STA (Словения), Tanjug (Сербия), ТАСС (Россия), Укринформ (Украина) и PAP (Польша).

Приз лучшему спортсмену вручается с 1958 года польским изданием PAP. Роналду в 2016 году выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Европы, клубный чемпионат мира и получил четвёртый «Золотой мяч».