Аренда квартиры: правда ли, что с иностранцев можно больше взять?

Также есть мнение, что иностранцы – глупы и готовы переплачивать за жилье, которое местные жители снимают гораздо дешевле. А ведь объявления на порталах недвижимости равно доступны и местным жителям, и иностранцам! Специальных объявлений для иностранцев не существует.

Обычно желающие получить в качестве квартирантов иностранцев прибегают к услугам маклеров, так как считают, что специалисты обладают значительно большей информацией о ценах и особенностях спроса. На деле же происходит так: приезжие с запада уверены, что в Эстонии шикарную квартиру в центре можно снять по цене комнаты в общежитии.

Главным образом, бОльшую, чем среднюю арендную плату иностранцы платят просто-напросто за лучшую жилплощадь, так как предпочитают квартиры и дома более высокого качества.

Вопрос залоговой суммы, взимаемой с иностранца, тоже решается несколько по- другому: арендодатели, как правило, берут с иностранца бОльшую залоговую сумму. Это связано с возможным недопониманием между сторонами. Кстати, закон позволяет взимать залоговые деньги не за один последний месяц, как обычно делается в случае местного арендатора, а за три.

В общем, гоняющийся за богатыми арендаторами-иностранцами хозяин квартиры не застрахован от неприятностей, как и тот, кто сдает свою недвижимость фактическому жителю Эстонии.