Европейская комиссия обновила «черный список» авиакомпаний

В список международных авиакомпаний, полеты которым запрещены в аэропорты Европы из‑за несоответствия международным стандартам авиабезопасности, вошло 193 перевозчика из 18 стран мира. В основном — из стран Африки, пишет Рамблер/Путешествия. Например, российских авиакомпаний в перечне нет, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

При этом из списка «ненадежных» исключены авиакомпании Казахстана. «После того, как ситуация в области безопасности полетов улучшилась в Казахстане, все авиаперевозчики этой страны из черного списка ЕС были исключены. Это также является позитивным сигналом для тех стран, которые до сих пор в списке, поскольку это реально показывает, что при должном сотрудничестве с европейскими службами возможен позитивный исход для всех заинтересованных сторон», — заявила европейский комиссар по транспорту Виолетта Булц.

По сравнению с 2015 годом список сократился примерно на 5 %.

В прошлом году в "черном списке" ЕС было 203 авиакомпании из 20 стран. Однако добавлены и новые авиакомпании, в частности иранская компания Iran Aseman Airlines, перевозчик Blue Wing Airlines из Суринама и Iraqi Airways — из Ирака.

В настоящий момент в ЕС запрещены полеты 193 авиакомпаний из Афганистана, Анголы (за исключением одного перевозчика), Бенина, Конго, Джибути, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Габона (за исключением двух авиакомпаний), Индонезии (за исключением семи авиакомпаний), Кыргызстана, Либерии, Ливии, Мозамбика, Непала, Сан — Томе и Принсипи, Сьерра — Леоне и Судана.