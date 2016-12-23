Трое известных российских лыжников отстранены от международных соревнований

"Да, к сожалению, Легков, Вылегжанин и Белов не попали в состав по причине временного отстранения от соревнований под эгидой FIS", - заявила Вяльбе агентству "Р-Спорт".

Напомним, что по результатам доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга на Играх в Сочи, FIS отстранила от международных соревнований шестерых представителей сборной РФ по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде-2014.

Лыжницы Евгения Шаповалова и Юлия Иванова ранее уже подтвердили свое отстранение.

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) выпустила пресс-релиз, в котором объяснила расследование в отношении шести российских лыжников механическими повреждениями пробирок с их допинг-пробами.

Добавим, что Александр Легков на домашних Играх в Сочи-2014 стал олимпийским чемпионом в марафоне, а Максим Вылегжанин завоевал три серебряные медали.