Эдгар Сависаар не спешит возвращать деньги в городскую казну Таллинна

Сависаар до сих пор не вернул в казну города Таллинна около 117 000 евро, которые он использовал как запрещенное пожертвование на свою предвыборную кампанию. ERJK дала экс-лидеру центристов срок до 10 декабря, но он так до сих пор не перечислил требуемую сумму. Председатель ERJK Ардо Оясалу сообщил, что до Рождества представитель Сависаара должен был дать ответ комиссии, пишет Rus.ERR со ссылкой на эстонскую службу новостей.

«Адвокат Сависаара прислал нам 23 декабря поздно вечером сообщение, что господин Сависаар из-за проблем со здоровьем не может нам сделать конкретного предложения и просит дать ему время подумать до 6 января», - сказал Оясалу.