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Президент Болгарии обвинил Россию в попытках разрушить Евросоюз изнутри

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Россия пытается разными способами дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе. Об этом заявил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) уходящий президент Болгарии Росен Плевнелиев, сообщает NEWSru со ссылкой на DW.

По его словам, «есть много признаков того», что Россия финансирует ультранационалистические партии и средства массовой информации в Болгарии и других странах ЕС, стремясь таким образом «подорвать Евросоюз изнутри».

Тем самым Москва преследует ту же цель, которую некогда ставил перед собой Советский Союз. «(Это) Ослабление Европы и распространение сомнений по поводу ценности демократии и верховенства права», - поясняет болгарский лидер.

Для достижения своих целей Москва, по мнению Плевнелиева, использует интернет. «Это - организованная политика, проводимая с четкой целью дестабилизации ЕС», - считает он.

FAZ отмечает, что аналогичные предостережения относительно политики Кремля Плевнелиев высказывал еще несколько лет назад, однако тогда многие восприняли их как преувеличение. Сегодня же цели Москвы ни для кого не являются секретом.

Полномочия Плевнелиева в качестве главы государства истекают в январе 2017 года. Его сменит кандидат от оппозиционной Болгарской социалистической партии Румен Радев, победивший на выборах президента в ноябре. Некоторые СМИ называли Радева «пророссийским» кандидатом. Он уже заявил, что хочет восстановить связи с Кремлем и снять с России санкции ЕС, введенные из-за Украины.

Плевнелиев ранее связал исход голосования на выборах президента Болгарии именно с воздействием Москвы на последние события в стране и в общем в Европе. В интервью австрийскому изданию Die Presse он заявлял, что у Софии есть доказательства того, что Россия пытается дестабилизировать обстановку в регионе. «Москва использует для этого целый ряд механизмов: от пропаганды до финансирования враждебно настроенных к ЕС ультранационалистов и левых экстремистов», - говорил он. Болгарский лидер также утверждал, что «Путин рассматривает ЕС как противника и хочет его ослабить».

Представители Запада не первый раз обвиняют Москву в агрессивной политике по отношению к Европе и в попытках повлиять на ситуацию в регионе. Ранее президент Хорватии заявила, что в балканском регионе могут возникнуть новые конфликты, особенно «учитывая участие России в гибридных войнах». В МИД РФ это заявление назвали неожиданным.

Издание Financial Times со ссылкой на данные спецслужб Венгрии писало, что российские дипломаты контактировали с неонацистами в Венгрии. В посольстве РФ в Венгрии уже назвали сообщения FT «глупостью».

В Черногории граждан РФ подозревают в подготовке покушения на премьер-министра страны Мило Джунаковича и попытке государственного переворота.

В Москве обвинения в своей адрес последовательно отрицают. Президент РФ Владимир Путин на недавней большой пресс-конференции подчеркнул, что Москва заинтересована в развитии сотрудничества с ЕС, а «внутреннее строительство Европы - это не наш вопрос». По словам президента, внутри ЕС существуют разногласия, в том числе связанные с миграционной проблемой. И тем странам союза, которые возражают против нынешней миграционной политики, не нравятся навязанные сверху решения.

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