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В рейтинг рождественских блюд от CNN попала сельдь под шубой

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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В Латинской Америке — пряные тамале, в Польше — вареники, в России — сельдь под шубой. Телеканал CNN рассказал о традиционных блюдах, которые украшают рождественские и новогодние столы по всему миру.

Российская сельдь под шубой многих иностранцев удивляет сочетанием вкусов. Телеканал называет его «экзотическим» и описывает как «яркий слоеный салат, который едят во многих российских семьях в течение всего праздничного сезона». Выходец из России Дэниел Малак, живущий в Сан-Франциско, рассказал CNN о составе салата и подтвердил, что кушанье является одним из основных во время любых праздников, пишет "Моя планета".

В Германии принято подавать рождественского гуся, предварительно набитого яблоками, пищевыми каштанами, луком или черносливом. В качестве приправ помимо соли и перца используется полынь и майоран. Сервируют с красной капустой, клецками и подливой на основе сока жаркого.

Жители Нидерландов встречают Рождество традиционным ужином, в ходе которого каждый гость приносит свои мини-блюда на гриле или в мини-кастрюлях, где томятся разнообразные виды мяса, рыбы и овощей. Кроме этого, на столах можно увидеть блинчики и омлеты с множеством соусов, а также хлеб с чесночным маслом.

В Италии в канун Рождества проводят Фестиваль семи рыб — традиция, для которой характерно приготовление семи различных рыбных блюд семью способами. Гости также лакомятся анчоусами, омарами, треской, сардинами, кальмарами, осьминогами, креветками, мидиями и  моллюсками. В меню можно встретить пасту, запеченные или жаренные галеты из капусты, выпечку и домашнее вино.

На Филиппинах рождественские столы украшает поросенок. Эта традиция пришла к филиппинцам из Испании и прижилась. «Подготовка к приготовлению блюда — уже событие. Поросенка начиняют луком, лемонграссом и чесноком, пока готовят печь. Как правило рядовая семья на Филиппинах не располагает в быту специальным грилем, так что поросенка выпекают, насаживая на бамбуковый шест, вручную, над костром», — рассказал выходец из Филиппин, шеф-повар Карло Ламагна, живущий в Портленде.

«Одна из самых давних рождественских традиций в Коста-Рике — приготовление тамале. В каждой семье есть свой секретный рецепт», — рассказывает Алан Дуарте, распорядитель банкетов в отеле Costa Rica Marriott San Jose. Тамале подают гостям в качестве приветствия — эта традиция пришла из глубины веков. Считается, что именно тамале гостеприимные индейцы предлагали попробовать прибывшим на запад конкистадорам. Блюдо представляет собой лепешку из кукурузной муки, обернутую кукурузными листьями и приготовленную на пару. Перед употреблением кукурузные листья снимаются. Тамале может содержать начинку из мясного фарша, сыров, фруктов, или овощей, нередко перца чили.

В Польше к рождественскому столу подаются пельмени или вареники, начиненные либо картофельным пюре, шкварками, жаренным луком, либо творогом или капустой. Согласно польской традиции, на рождественском ужине мясо запрещено, поскольку этот праздник по религиозным соображениям имеет множество диетических ограничений.

Наконец, праздничный стол в американском Новом Орлеане украшает луизианское традиционное блюдо гамбо — густой суп, похожий на рагу, в составе которого есть овощи (помидоры, окра, лук, сладкий перец), мясо, курица, колбасы, ветчина или морепродукты (креветки, крабы или устрицы).

Блюдо получается густым за счет использования соуса ру, который готовится из муки и масла (мука обжаривается в масле до светло-кирпичного цвета), благодаря чему суп становится густым, а также приправляется креольской специей (порошком из высушенных молотых листьев дерева сассафрас). Кроме того, в Новом Орлеане поддерживается традиция праздничных ужинов (Ревийон), включающих разнообразие блюд (в том числе пирожки с сюрпризами).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАcnnблюдарождествоселедка
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