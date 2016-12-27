Онищенко назвал детское шампанское безобразием

«Никакого детского шампанского. Что такое детское шампанское? Даже если это просто газированная вода, но она имитирует сам процесс питья, это безобразие, мы приучаем ребенка», - цитирует Онищенко Би-би-си.

Он также отметил, что одобряет законопроект о запрете детского шампанского, внесенный на рассмотрение сейма Литвы, и призвал «учиться у литовцев».

«Это безобразие. Это запрещать надо. Я одобряю и горячо ратую за это. И надо учиться у литовцев, если они это сделают», - сказал Онищенко, который занимает пост первого заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке.

Ранее в декабре депутат от «Союза крестьян и „зеленых“» Литвы Раса Кубилене предложила запретить в Литве детское шампанское и любые другие детские товары, имитирующие алкогольную продукцию.

«Мы должны понимать, что эти товары на самом деле с малых лет учат детей приобщаться к культуре потребления алкоголя. Это касается и детского пунша и детского шампанского», - заявила она.

Так называемое детское шампанское является, как правило, обычной газированной водой, которую разливают в бутылки, внешне похожие на бутылки шампанского.