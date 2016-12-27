«Манчестер Юнайтед», выигравший ЛЧ-1999: что стало с игроками команды?

С первого же игрового дня началось веселье: «МЮ» дома сыграл 3:3 с «Барселоной», а поздней осенью на «Камп Ноу» повторил этот счет. Удивительно, но и «Баварию» англичане не обыграли ни разу – 2:2 в Мюнхене и 1:1 в Манчестере. Зато «Юнайтед» успешнее всех сыграл с «Брондбю», выиграв два матча с общим счетом 11:2. Так команда Фергюсона оказалась единственной в группе, кому удалось избежать поражений, и пристроилась на втором месте вслед за «Баварией», пишет sports.ru.

В ¼ «МЮ» угодил на «Интер» и снова не проиграл. Дубль Дуайта Йорка на «Олд Траффорд» принес весомые 2:0, отыграть которые на «Сан-Сиро» миланцы не смогли. Они повели 1:0 после гола Вентолы, но мяч Скоулза в концовке вышиб для «МЮ» дверь в полуфинал.

Там снова была команда из Италии – «Ювентус». В домашней игре «МЮ» пропустил от Антонио Конте и смог отыграться лишь в компенсированное время усилиями Гиггза (1:1). Матч в Турине начался катастрофически – Филиппо Индзаги затолкал два мяча в ворота Шмейхеля уже к 11-й минуте. Но именно эта встреча считается лучшей в карьере Роя Кина. Капитан потащил «Юнайтед» на себе, как бульдозер. Кин отыграл первый мяч, затем Йорк сравнял счет, а на финише игры Коул вывел вперед «МЮ» (3:2). Рой Кин получил в Турине предупреждение, оставившее его без финала.

В финале на «Камп Ноу» «Бавария» вышла вперед в самом начале – со штрафного забил Баслер. Моментов в обе стороны хватало, но именно немцы вправе жаловаться на невезение: однажды они угодили в штангу, а Карстен Янкер в падении через себя бахнул по перекладине. Победный для мюнхенцев счет держался до 90-й минуты, а затем «МЮ» превратил в голы Шерингема и Сульшера парочку угловых. Футболисты «Баварии» рухнули на газон, остальной мир сошел с ума.

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