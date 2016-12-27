Rus.Postimees подсчитал стоимость новогоднего стола в разных магазинах

У новогоднего меню существует бесчисленное количество вариаций. Мы ограничились традиционным и самым простым набором: оливье, закуски, фрукты, десерт и шампанское. А в качестве основного блюда рассмотрели жаркое из свинины или, как вариант, запеченную рыбу. Мы сравнили как бюджетное, так и более разнообразное меню в четырех магазинах – Selver, Stockmann, Prisma и Maxima.
Оливье
Салат "Оливье". Фото иллюстративное/ lady.tochka.net.
Конечно, у каждого свой рецепт оливье. Здесь мы решили предложить стандартный вариант, в который входят картошка, колбаса, яйца, свежий огурец, маринованные огурцы, горошек, морковь, майонез.
|Selver
|9,26.-
|
Prisma
|8,98.-
|
Stockmann
|12,40.-
|Maxima
|7,85.-
Закуски
Закуски. Иллюстративное фото. / Тоомас Хуйк/PM
В закуски мы включили несколько видов сыра (500 г нарезного Atleet, Dorblu, Camembert), два вида мясной нарезки (ветчина и копченая колбаса), черные и зеленые оливки, огурцы, помидоры, красная икра (кета в баночке), белый и черный хлеб, сливочное масло. Это основной набор, который при желании можно разнообразить деликатесами – креветками, устрицами и черной икрой.
|
Selver
|
32,52.-
|
119,85.- (50 г черной осетровой икры, креветки, устрицы 12 штук, лимон)
|
Prisma
|
28,87.-
|
40,77.- (с креветками, но без устриц и черной икры)
|
Stockmann
|
40,73.-
|
80,43.- (с устрицами и креветками, но без черной икры)
|Maxima
|33,55 евро
|92,01.- (125 г черной икры ильной рыбы, 12 устриц, лимон, креветки)
Основное блюдо
Запеченная свинина. / Panthermedia/Mykola Lunov
Для основного блюда мы рассмотрели два варианта: свинину в маринаде и филе лосося.
|
Selver
|
5,49.-
|
19,99.-
|
Prisma
|
6,69.-
|
13,90.-
|
Stockmann
|
8,80.-
|
22,95.-
|Maxima
|6,19.-
|18,09.-
Фрукты
Фрукты. / Кристьян Теэдема.
Из фруктов было решено выбрать бананы, мандарины, ананас и два сорта винограда.
|Selver
|9,39.-
|Prisma
|8,58.-
|Stockmann
|10,65
|Maxima
|8,22
Десерт
Медовик/ Scanpix
В качестве десерта был выбран медовик.
|
Selver
|
300 г, 1,69.-
|
Prisma
|280 г, 2,19.-
|
Stockmann
|
350 г, 2,50.-
|Maxima
|350 г, 2,09.-
Шампанское
Алкоголь. Иллюстративное фото. / URMAS LUIK/PRNPM/EMF
Мы остановили свой выбор на любимом в народе Martini Asti.
|
Selver
|
5,99.-
|
Prisma
|
5,99.-
|
Stockmann
|
6,99.-
|Maxima
|5,99.-
Суммарная стоимость новогоднего стола:
|
C мясом
|C рыбой
|C рыбой и деликатесами
|
Selver
|
64,34.-
|
78,84.-
|
166,17.-
|
Prisma
|
61,30.-
|
68,51.-
|
80,41.- (без черной икры и устриц)
|
Stockmann
|
82,07.-
|
96,22.-
|
135,92.- (без черной икры)
|Maxima
|63,89.-
|75,79.-
|134,25.-