Rus.Postimees подсчитал стоимость новогоднего стола в разных магазинах

У новогоднего меню существует бесчисленное количество вариаций. Мы ограничились традиционным и самым простым набором: оливье, закуски, фрукты, десерт и шампанское. А в качестве основного блюда рассмотрели жаркое из свинины или, как вариант, запеченную рыбу. Мы сравнили как бюджетное, так и более разнообразное меню в четырех магазинах – Selver, Stockmann, Prisma и Maxima.

Оливье

Салат "Оливье". Фото иллюстративное/ lady.tochka.net.

Конечно, у каждого свой рецепт оливье. Здесь мы решили предложить стандартный вариант, в который входят картошка, колбаса, яйца, свежий огурец, маринованные огурцы, горошек, морковь, майонез.

Selver 9,26.- Prisma 8,98.- Stockmann 12,40.- Maxima 7,85.-

Закуски

Закуски. Иллюстративное фото. / Тоомас Хуйк/PM

В закуски мы включили несколько видов сыра (500 г нарезного Atleet, Dorblu, Camembert), два вида мясной нарезки (ветчина и копченая колбаса), черные и зеленые оливки, огурцы, помидоры, красная икра (кета в баночке), белый и черный хлеб, сливочное масло. Это основной набор, который при желании можно разнообразить деликатесами – креветками, устрицами и черной икрой.

Selver 32,52.- 119,85.- (50 г черной осетровой икры, креветки, устрицы 12 штук, лимон) Prisma 28,87.- 40,77.- (с креветками, но без устриц и черной икры) Stockmann 40,73.- 80,43.- (с устрицами и креветками, но без черной икры) Maxima 33,55 евро 92,01.- (125 г черной икры ильной рыбы, 12 устриц, лимон, креветки)

Основное блюдо

Запеченная свинина. / Panthermedia/Mykola Lunov

Для основного блюда мы рассмотрели два варианта: свинину в маринаде и филе лосося.

Selver 5,49.- 19,99.- Prisma 6,69.- 13,90.- Stockmann 8,80.- 22,95.- Maxima 6,19.- 18,09.-

Фрукты

Фрукты. / Кристьян Теэдема.

Из фруктов было решено выбрать бананы, мандарины, ананас и два сорта винограда.

Selver 9,39.- Prisma 8,58.- Stockmann 10,65 Maxima 8,22

Десерт

Медовик/ Scanpix

В качестве десерта был выбран медовик.

Selver 300 г, 1,69.- Prisma 280 г, 2,19.- Stockmann 350 г, 2,50.- Maxima 350 г, 2,09.-

Шампанское

Алкоголь. Иллюстративное фото. / URMAS LUIK/PRNPM/EMF

Мы остановили свой выбор на любимом в народе Martini Asti.

Selver 5,99.- Prisma 5,99.- Stockmann 6,99.- Maxima 5,99.-

Суммарная стоимость новогоднего стола: