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Rus.Postimees подсчитал стоимость новогоднего стола в разных магазинах

Елизавета Фомина
Елизавета Фомина
репортер
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Сколько стоит самому приготовить салат оливье, где самые дешевые мандарины и почем нынче Martini Asti? – чтобы узнать ответы на эти и другие вопросы  Rus.Postimees пробежался по таллиннским магазинам и подсчитал, во сколько обойдутся купленные в них продукты для праздничного стола.

У  новогоднего меню существует бесчисленное количество вариаций. Мы ограничились традиционным и самым простым набором: оливье, закуски, фрукты, десерт и шампанское. А в качестве основного блюда рассмотрели жаркое из свинины или, как вариант, запеченную рыбу. Мы сравнили как бюджетное, так и более разнообразное меню в четырех магазинах – Selver, Stockmann, Prisma и Maxima.

Оливье

Салат "Оливье". Фото иллюстративное/ lady.tochka.net.

Конечно, у каждого свой рецепт оливье. Здесь мы решили предложить стандартный вариант, в который входят картошка, колбаса, яйца, свежий огурец, маринованные огурцы, горошек, морковь, майонез.

Selver 9,26.-

Prisma

 8,98.-

Stockmann

 12,40.-
Maxima 7,85.-

Закуски

Закуски. Иллюстративное фото. / Тоомас Хуйк/PM

В закуски мы включили несколько видов сыра (500 г нарезного Atleet, Dorblu, Camembert), два вида мясной нарезки (ветчина и копченая колбаса), черные и зеленые оливки, огурцы, помидоры, красная икра (кета в баночке), белый и черный хлеб, сливочное масло. Это основной набор, который при желании можно разнообразить деликатесами – креветками, устрицами и черной икрой.

Selver

32,52.- 

119,85.- (50 г черной осетровой икры, креветки, устрицы 12 штук, лимон)

Prisma

28,87.-

40,77.- (с креветками, но без устриц и черной икры)

Stockmann

40,73.-

80,43.- (с устрицами и креветками, но без черной икры)
Maxima 33,55 евро 92,01.- (125 г черной икры ильной рыбы, 12 устриц, лимон, креветки)

Основное блюдо

Запеченная свинина. / Panthermedia/Mykola Lunov

Для основного блюда мы рассмотрели два варианта: свинину в маринаде и филе лосося.

Selver

5,49.-

19,99.-

Prisma

6,69.-

13,90.-

Stockmann

8,80.-

22,95.-
Maxima 6,19.- 18,09.-

Фрукты

Фрукты. / Кристьян Теэдема.

Из фруктов было решено выбрать бананы, мандарины, ананас и два сорта винограда.

Selver 9,39.-
Prisma 8,58.-
Stockmann 10,65
Maxima 8,22

 

Десерт

Медовик/ Scanpix

В качестве десерта был выбран медовик.

Selver

300 г, 1,69.-

Prisma

 280 г, 2,19.-

Stockmann

350 г, 2,50.-
Maxima 350 г, 2,09.-

Шампанское

Алкоголь. Иллюстративное фото. / URMAS LUIK/PRNPM/EMF

Мы остановили свой выбор на любимом в народе Martini Asti.

Selver

5,99.-

Prisma

5,99.-

Stockmann

6,99.-
Maxima 5,99.-

Суммарная стоимость новогоднего стола:

 

C мясом

 C рыбой C рыбой и деликатесами

Selver

64,34.-

 78,84.-

166,17.-

Prisma

61,30.-

68,51.-

80,41.- (без черной икры и устриц)

Stockmann

82,07.-

96,22.-

135,92.- (без черной икры)
Maxima 63,89.- 75,79.- 134,25.-
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