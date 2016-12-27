В новогоднюю ночь бульвар Каарли в Таллинне закроют на час

Проезд будет разрешен автомобилям полиции и спасателей и общественному транспорту за исключением такси. Из-за фейерверка будет закрыт проезд по улице Команданди с 21.30 до 00.30.

Таллиннская горуправа снова проводит в новогоднюю ночь концерт для жителей и гостей столицы и десятиминутный фейерверк в полночь. На площади Свободы выступит ансамбль Cartoon и Dj Erkki Sarapuu.

За порядком и безопасностью будет следить охранная фирма.

Витрина в сторону улица Харью на площади Свободы будет закрыта защитными панелями. Также закроют проход на лестницу и к площадке у Монумента свободы. На площади установят дополнительные урны и туалеты. На месте будет находиться скорая помощь.