В Пакистане отравленный самогон убил 32 человека

Как рассказали в местной полиции, члены христианской общины решили отметить григорианское Рождество совместной трапезой с алкоголем. В результате от отравления скончались 30 христиан и два мусульманина.

Отмечается, что алкоголь сделали сами местные жители к Рождеству, по предварительным данным, в него был добавлен метанол.

Официально в Пакистане продажа и потребление алкоголя для мусульман запрещены. Иностранцам и религиозным меньшинствам алкоголь продается также с большими ограничениями. Поэтому бедные христиане часто делают алкоголь сами.

Напомним, в России от отравления суррогатным "Боярышником" в Иркутске скончались 77 человек.