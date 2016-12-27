Из-за какой болезни Тоомас Хендрик Ильвес попал в больницу?

Аневризма – это выпячивания стенки артерии (реже – вены) или сердца вследствие ее истончения или растяжения. Она может возникать в любой части тела, но особенно широко распространены аневризмы сосудов головного мозга или ног.

Один из наиболее частых видов аневризмы - аневризма брюшной аорты, которая возникает в основном вследствие атеросклеротических повреждений. В большинстве случаев она развивается у пожилых мужчин.

В то же время аневризмы могут остаться и незамеченными и могут не привести к серьезным последствиям.

Недавно бывший президент Тоомас Хендрик Ильвес поблагодарил в социальных сетях сестер и врачей Пыхьяской региональной больницы, которые помогли ему оправиться после аневризма брюшной аорты. "Благодаря вам операция прошла хорошо и восстановление было быстрым", - сообщил экс-президент на своей страничке в Facebook.