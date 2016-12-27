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Стали известны последние слова пилотов Ту-154

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Эксперты расшифровали речевой бортовой самописец разбившегося Ту-154 Минобороны РФ.

Авиационные эксперты изучили состояние речевого бортового самописца с Ту-154 Министерства обороны РФ, а также смогли без проблем расшифровать запись, хранящуюся на нем. Об этом "Лайфу" рассказал источник, близкий к следствию. По его словам, пленка, фиксировавшая переговоры экипажа и разговоры внутри кабины, оказалась не повреждена.

"Разговор прерывается на том, что один из пилотов восклицает: "Закрылки, с*ка!" А затем звучит крик: "Командир, падаем!"", — рассказал источник.

По его данным, второй самописец, параметрический, пока не доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил и когда начнется его расшифровка, пока не известно.

Как пояснил Лайфу вице-президент Федерации любителей авиации, заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский, в случае если у самолета возникают проблемы с закрылками, он может стать неуправляемым.

"Получается, у одного крыла подъемная сила большая, а у второго маленькая, естественно, самолет будет переворачивать, — отметил он. — Если закрылки не убираются или убираются неравномерно, тогда возникают очень мощные кренящие моменты и управлять самолетом очень тяжело.

Следует отметить, что расследование продолжается и пока все звучащие версии являются предположительными.

Напомним, Ту-154 Министерства обороны 25 декабря вылетел из Сочи в Сирию и упал в Черное море. На его борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа. Все они погибли.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАавиакатастрофакрушениепилотыту-154
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