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На шоссе Таллинн-Пярну легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, движение нарушено

Rus.Postimees.ee
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Сегодня вечером в Харьюмаа в районе Ээсмяэ столкнулись легковушка и грузовик. Движение в районе аварии нарушено.

Во вторник около 20.40 в Ээсмяэ на 30-м км шоссе Таллинн-Пярну-Икла столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Из-за ДТП нарушено движение в направлении Таллинна.

Подробности происшествия выясняются.

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