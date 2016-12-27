На шоссе Таллинн-Пярну легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, движение нарушено

Во вторник около 20.40 в Ээсмяэ на 30-м км шоссе Таллинн-Пярну-Икла столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Из-за ДТП нарушено движение в направлении Таллинна.
Подробности происшествия выясняются.
Сегодня вечером в Харьюмаа в районе Ээсмяэ столкнулись легковушка и грузовик. Движение в районе аварии нарушено.
Во вторник около 20.40 в Ээсмяэ на 30-м км шоссе Таллинн-Пярну-Икла столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Из-за ДТП нарушено движение в направлении Таллинна.
Подробности происшествия выясняются.
«2007-й год мы хорошо запомнили»
«2007-й год мы хорошо запомнили»
Смотрите галерею Postimees!
Связь с редакцией
тел. 6662521, 6662377Пришли новость