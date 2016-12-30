Суббота, 31. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Узнаете ли вы в этих милых детках, блистающих на новогодних утренниках, будущих журналистов Rus.Postimees?

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

В преддверии Нового года мы, журналисты портала Rus.Postimees, решили вернуться в прошлое и вспомнить, как проходили новогодние утренники в нашем детстве и в какие костюмы нас так старательно наряжали родители. Смотрите, что из этого получилось, а также делитесь в комментариях своими воспоминаниями!

Светлана Карабут: «Этот Дед Мороз на елке в техникуме, где на тот момент преподавал мой папа, был самым что ни на есть настоящим! Его коллега в детском саду резал слух писклявым женским голосом. Тот, что приходил поздравить нас домой, был подозрительно похож на папиного приятеля, а у «общественного» Мороза в универмаге отваливалась ватная борода, которую он то и дело хватался поправить, пока детишки старательно проговаривали ему четверостишья за конфеты. А этот – совсем другое дело: высокий, статный, с величественным басом и волшебным посохом, рукавицами хлопнул – и в воздух поднялось снежное облако. Казалось, окна покрылись причудливыми узорами, когда он к нам на елку пришел. Малышня смотрела на него с восторгом, перешептываясь: он настоящий! Я, как полагается, стишок ему рассказала, а братик, ныне успешный программист, подходить к настоящему Деду Морозу побоялся и сжал губы в гримасе „вот-вот расплачусь“, чтобы родители даже и не пытались. Дети обязательно должны верить в сказку. Теперь на Новый год уже с сынишкой пишем письма Деду Морозу, он в него безоговорочно верит! Да я сама до сих пор в него верю! Да-да, а он меня за это волшебством благодарит – каждый год подарки под елку приносит. Всем важно верить в чудо, запрограммировать свои мечты, настроиться на то, что они станут явью. Волшебства всем нам в новом году, и пусть желания непременно сбываются!». Фото: личный архив

Сабина Аскерова: «Сколько бы мне не было лет, для меня Новый год всегда будет временем, когда мечты имеют свойство сбываться. Желаю и вам, дорогие читатели, новогодней радости и непредсказуемого чуда, волшебной истории и ярких, веселых моментов в новом году!». Фото: личный архив

Ирина Каблукова: «Новый год был и остается для меня самым любимым праздником в году. Я родилась в ноябре, но уже в декабре меня, полуторамесячную, впервые поднесли к елке. По словам родителей, тогда я потянулась ручкой к колючей лапе и, по правде говоря, до сих пор не могу удержаться от того, чтобы не потрогать каждую попадающуюся мне зеленую красавицу. Для меня Новый год - это не проходящее детское ожидание чуда. И пусть я давно стала взрослой, в эти дни я все так же ощущаю себя маленькой снежинкой, к которой должен прийти Дед Мороз, выслушать стишок и подарить подарок». Фото: личный архив.

Виктория Жигулина: «В детстве Новый год был для меня самым удивительным праздником. Но как-то раз, пока я смотрела салют в окне, я услышала, что кто-то шуршит под елкой. Подбежав туда, я увидела, как папа кладет под дерево подарки. С того момента я начала притворяться, что верю в Деда Мороза и выманивать подарки». Фото: личный архив.

Ольга Лебедева: «Впервые я засомневалась в существовании Деда Мороза и Ко, когда на новогоднем утреннике в детском саду Снегурочкой была моя родная сестра. Но Новый год по-прежнему люблю, в первую очередь за веру в лучшее, которая неизменно просыпается во мне с приходом этого праздника. Всем здоровья и добра в Новом году!». Фото: личный архив.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдетижурналистыновый годредакциярождествоутренникфото
limon.ee
krasotka.ee
Коммерческий текст
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
11:00
Лучше знать заранее: самый честный гороскоп на 2017 год для каждого знака зодиака
10:52
В Москве стреляли в бойца-убийцу Расула Мирзаева
10:51
Фото и видео: удивительный дом на дереве
10:46
Ветер нарушил сообщения между островами
10:41
Грузовик в Таллинне наехал на шестилетнего велосипедиста
10:34
Упс! Дмитрий Песков выругался матом в эфире НТВ (видео) (1)
10:24
В последний день года общественный транспорт работает по субботнему расписанию
10:15
Колонка Елены Скульской: мир сходит с ума, но никогда не сойдет
10:06
Смотри: эстонская ведьма Мэрилин Керро очаровала поклонников лицом без макияжа (1)
10:00
Выбор за вами: полностью автоматическая эспрессо-машина или… кофемолка?
10:00
Узнаете ли вы в этих милых детках, блистающих на новогодних утренниках, будущих журналистов Rus.Postimees?
09:54
Шокирующие подробности: жена посла Греции в Бразилии заказала его убийство
09:52
Где посмотреть новогодний фейерверк в Таллинне?
09:40
Что это за девочка и где она живет? Дочь Веры Брежневой изменилась до неузнаваемости (фото)
09:32
Трамп похвалил Путина за решение по дипломатам США: он очень умный человек (1)
09:21
Что мы знаем о роскошных резиденциях российских дипломатов в США (1)
09:11
Что уготовил последний день уходящего года? Читайте гороскоп на 31 декабря!
21:56
ДТП на шоссе Таллинн-Нарва: автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево
21:50
Полквартиры ушло за долги. Как ужиться с новым совладельцем? (2)
21:42
Центр по изучению экстремизма «Сова» признали иностранным агентом (1)
Все новости
LimonЦеликом
Что это за девочка и где она живет? Дочь Веры Брежневой изменилась до неузнаваемости (фото)

Что это за девочка и где она живет? Дочь Веры Брежневой изменилась до неузнаваемости (фото)

Что уготовил последний день уходящего года? Читайте гороскоп на 31 декабря!

Что уготовил последний день уходящего года? Читайте гороскоп на 31 декабря!

Самые читаемые новости Limon.ee в 2016 году! После этого больше никогда не говорите, что нам не о чем писать

Самые читаемые новости Limon.ee в 2016 году! После этого больше никогда не говорите, что нам не о чем писать

11:00
Лучше знать заранее: самый честный гороскоп на 2017 год для каждого знака зодиака
10:34
Упс! Дмитрий Песков выругался матом в эфире НТВ (видео) (1)
10:06
Смотри: эстонская ведьма Мэрилин Керро очаровала поклонников лицом без макияжа (1)
30. дек
Эксперты не смогли определить причины смерти Джорджа Майкла (2)
KrasotkaЦеликом
Рецепт стремительного похудения от звезды КВН

Рецепт стремительного похудения от звезды КВН

Открытие: вредные продукты меняют микрофлору кишечника

Открытие: вредные продукты меняют микрофлору кишечника

Передачу Анатолия Эйна «Стиль жизни» теперь можно смотреть и в интернете

Передачу Анатолия Эйна «Стиль жизни» теперь можно смотреть и в интернете

30. дек
Как мотивировать мужчину быть щедрым: шесть приемов мудрой женщины (1)
30. дек
Как не поправиться во время праздников: самые дельные советы
30. дек
Письмо читательницы: не получаю оргазма и ревную мужа к порнофильмам
30. дек
Как назвать девочку в январе 2017
СпортЦеликом
Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США

Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США (1)

Cмотрите матч в записи:

Cмотрите матч в записи: "Пярну" обыграл "Маарду" (1)

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

12. окт
В Москве избили дочь Федора Емельяненко после его ссоры с Кадыровым (11)
ВпрокЦеликом
Выбор за вами: полностью автоматическая эспрессо-машина или… кофемолка?

Выбор за вами: полностью автоматическая эспрессо-машина или… кофемолка?

Полквартиры ушло за долги. Как ужиться с новым совладельцем?

Полквартиры ушло за долги. Как ужиться с новым совладельцем? (2)

Вопрос читателя: положен ли мне сокращенный рабочий день, если 23 декабря я был в отпуске?

Вопрос читателя: положен ли мне сокращенный рабочий день, если 23 декабря я был в отпуске?

30. дек
Возмущенный читатель: почему я не могу покинуть страну, не заплатив частной фирме?
Погода
Ветер нарушил сообщения между островами

Ветер нарушил сообщения между островами

Белые и пушистые: лучшие фотографии животных в снегу

Белые и пушистые: лучшие фотографии животных в снегу

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Грузовик в Таллинне наехал на шестилетнего велосипедиста

Грузовик в Таллинне наехал на шестилетнего велосипедиста

ДТП на шоссе Таллинн-Нарва: автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево

ДТП на шоссе Таллинн-Нарва: автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (7)

Таллинн
В последний день года общественный транспорт работает по субботнему расписанию

В последний день года общественный транспорт работает по субботнему расписанию

Где посмотреть новогодний фейерверк в Таллинне?

Где посмотреть новогодний фейерверк в Таллинне?

Культура
Власти Польши за бесценок приобрели всемирно известную коллекцию картин

Власти Польши за бесценок приобрели всемирно известную коллекцию картин

Книжные магазины Apollo больше не будут продавать книги двух эстонских издательств

Книжные магазины Apollo больше не будут продавать книги двух эстонских издательств

Самые читаемые
Шокирующие подробности: жена посла Греции в Бразилии заказала его убийство
В 2017 году Statoil переименует все бензоколонки(3)
Что мы знаем о роскошных резиденциях российских дипломатов в США(1)
Путин удивил реакцией на высылку 35 российских дипломатов из США(80)
Полквартиры ушло за долги. Как ужиться с новым совладельцем?(2)
Топ комментариев
Путин удивил реакцией на высылку 35 российских дипломатов из США(80)
Кальюлайд в интервью ERR: президента сегодняшней России я бы не пригласила на юбилей ЭР(50)
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154(35)
CNN сообщил о первых ответных мерах России на санкции США(24)
Ханно Певкур: Партии реформ нужно больше общаться со всеми, а время России еще не настало(23)
Bалюта
USD
0,949 EUR
GBP
1,168 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 30.12.2016
Все валюты
Архив
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees