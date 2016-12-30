Узнаете ли вы в этих милых детках, блистающих на новогодних утренниках, будущих журналистов Rus.Postimees?

Светлана Карабут: «Этот Дед Мороз на елке в техникуме, где на тот момент преподавал мой папа, был самым что ни на есть настоящим! Его коллега в детском саду резал слух писклявым женским голосом. Тот, что приходил поздравить нас домой, был подозрительно похож на папиного приятеля, а у «общественного» Мороза в универмаге отваливалась ватная борода, которую он то и дело хватался поправить, пока детишки старательно проговаривали ему четверостишья за конфеты. А этот – совсем другое дело: высокий, статный, с величественным басом и волшебным посохом, рукавицами хлопнул – и в воздух поднялось снежное облако. Казалось, окна покрылись причудливыми узорами, когда он к нам на елку пришел. Малышня смотрела на него с восторгом, перешептываясь: он настоящий! Я, как полагается, стишок ему рассказала, а братик, ныне успешный программист, подходить к настоящему Деду Морозу побоялся и сжал губы в гримасе „вот-вот расплачусь“, чтобы родители даже и не пытались. Дети обязательно должны верить в сказку. Теперь на Новый год уже с сынишкой пишем письма Деду Морозу, он в него безоговорочно верит! Да я сама до сих пор в него верю! Да-да, а он меня за это волшебством благодарит – каждый год подарки под елку приносит. Всем важно верить в чудо, запрограммировать свои мечты, настроиться на то, что они станут явью. Волшебства всем нам в новом году, и пусть желания непременно сбываются!». Фото: личный архив

Сабина Аскерова: «Сколько бы мне не было лет, для меня Новый год всегда будет временем, когда мечты имеют свойство сбываться. Желаю и вам, дорогие читатели, новогодней радости и непредсказуемого чуда, волшебной истории и ярких, веселых моментов в новом году!». Фото: личный архив

Ирина Каблукова: «Новый год был и остается для меня самым любимым праздником в году. Я родилась в ноябре, но уже в декабре меня, полуторамесячную, впервые поднесли к елке. По словам родителей, тогда я потянулась ручкой к колючей лапе и, по правде говоря, до сих пор не могу удержаться от того, чтобы не потрогать каждую попадающуюся мне зеленую красавицу. Для меня Новый год - это не проходящее детское ожидание чуда. И пусть я давно стала взрослой, в эти дни я все так же ощущаю себя маленькой снежинкой, к которой должен прийти Дед Мороз, выслушать стишок и подарить подарок». Фото: личный архив.

Виктория Жигулина: «В детстве Новый год был для меня самым удивительным праздником. Но как-то раз, пока я смотрела салют в окне, я услышала, что кто-то шуршит под елкой. Подбежав туда, я увидела, как папа кладет под дерево подарки. С того момента я начала притворяться, что верю в Деда Мороза и выманивать подарки». Фото: личный архив.