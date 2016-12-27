Обама назвал визит Синдзо Абэ в Перл-Харбор историческим жестом

"Этот исторический жест показывает силу примирения и является напоминанием, что даже самые глубокие раны, оставленные войной, могут исцелиться дружбой и длительным миром", - сказал президент США, слова которого цитирует Би-би-си.

Премьер Японии Синдзо Абэ стал первым главой японского правительства, посетившим эту американскую базу, которая в декабре 1941 года подверглась массированной атаке японских войск. Тогда погибли 2,3 тысячи американских военных.

В ходя памятной церемонии Абэ выразил соболезнования в связи с произошедшей 75 лет назад трагедией. "Мы не должны допустить повторения ужасов войны - это торжественное обещание, которое дали жители Японии", - сказал Абэ.

Он также поблагодарил США за те усилия, которые привели к улучшению отношений между двумя странами после Второй мировой войны.

По окончании памятной церемонии президент США и премьер-министр Японии возложили венки к памятнику погибшим.