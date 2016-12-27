Кошка включила плиту и чуть не спалила квартиру

Сообщение о происшествии в квартире на улице Кунгла поступило к спасателям в прошлый понедельник. Когда хозяин квартиры пришел домой, то обнаружил, что помещения полны дыма. Хозяин выяснил, что дым идет от включенной электрической плиты, на которой расплавились пластмассовые баночки с приправами, сообщает Virumaa Teataja.

Хозяин уверяет, что в этот день плитой не пользовался, а в квартире в его отсутствие находилась только кошка. Поскольку плита оборудована сенсорными кнопками, то, вероятнее всего, именно кошка включила плиту.

Хозяин пообещал поставить на плиту так называемый замок для защиты от детей.