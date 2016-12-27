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Катастрофа Ту-154: обнаружены новые фрагменты самолета и тела погибших

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На месте крушения самолета Минобороны РФ Ту-154 уже четвертый день продолжается поисково-спасательная операция. Найдены еще несколько крупных обломков лайнера, а также останки погибших в авиакатастрофе. Всего за время операции обнаружили более 1,5 тысячи частей воздушного судна и, по разным данным, от 13 до 15 тел жертв трагедии. 

Спасатели обнаружили фрагменты тел четырех-пяти погибших в авиакатастрофе, сообщил утром в среду, 28 декабря, источник "Интерфакса" в оперативном штабе на месте ЧС. "Продолжается подъем останков на поверхность. Обнаружены фрагменты нескольких погибших, четырех-пяти человек", - сказал собеседник агентства, сообщает портал Newsru.com.

Также на месте крушения найдены еще несколько крупных обломков самолета. "Проводится операция по их подъему", - сказал собеседник "Интерфакса".

В то же время источник ТАСС в силовых структурах сообщил о предварительных результатах поисковой операции. За время поисков было "обнаружено 1547 фрагментов и обломков самолета, примерно треть, 567, поднята на поверхность", рассказал собеседник агентства.

В штабе поисковой операции ТАСС сообщили, что обнаружены еще два тела погибших, и таким образом общее число найденных жертв авиакатастрофы достигло 15. "Найдены и подняты еще два тела. Таким образом, всего обнаружено 15 тел погибших, 13 из них доставлены в Москву", - рассказал источник агентства. Кроме того, в районе крушения обнаружены многочисленные фрагменты тел, отметил собеседник.

Источник РИА "Новости" в силовых структурах сообщил, что на месте крушения самолета найдены еще три тела погибших, назвав при этом такое же общее число найденных жертв - 15. Также в районе авиакатастрофы обнаружены 223 фрагмента тел, добавил собеседник агентства.

В поисковой операции участвуют 45 кораблей, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и пять вертолетов. Для подъема крупных обломков в район крушения самолета прибыл самоходный кран.

Накануне вечером в районе крушения Ту-154 был найден крупный обломок самолета - более 60 метров в длину. Об этом РИА "Новости" сообщил источник в силовых структурах.

По его словам, участники поисковой операции обнаружили большое скопление обломков самолета и фрагментов тел на участке шириной от 2,5 до 5 метров и протяженностью 200 метров. Три крупных обломка самолета нашли "на расстоянии 4,5 километра от берега на глубине около 20 метров". Один из них - 2 на 3 метра, второй - около 5 метров в длину, третий - более 60 метров в длину.

Накануне водолазы обнаружили 17 фрагментов самолета, включая два шасси, одну стойку шасси, эксплуатационный люк, часть крыла, три части одного двигателя, пассажирские кресла, личные вещи пассажиров. Кроме того, были найдены многочисленные останки погибших.

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