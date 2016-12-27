В аварии пострадали 29-летний мужчина и 26-летняя женщина

Авария произошла в 16.35. Автомобиль Toyota Hilux, которым управлял 29-летний мужчина, выехал, совершая поворот, с дороги.
В результате аварии в больницу были доставлены водитель и пассажирка транспортного средства, 26-летняя женщина.
Вчера вечером в Пярнуском уезде произошла авария в волости Коонга на 42-м километре шоссе Пярну-Лихула.
Авария произошла в 16.35. Автомобиль Toyota Hilux, которым управлял 29-летний мужчина, выехал, совершая поворот, с дороги.
В результате аварии в больницу были доставлены водитель и пассажирка транспортного средства, 26-летняя женщина.
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«2007-й год мы хорошо запомнили»
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