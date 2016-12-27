Нарва списывает проект стоимостью более 60 000 евро

Предложение о списании проекта стоимостью 61 547 евро сегодня рассмотрит Нарвская горуправа. Он был выполнен по заказу Нарвы фирмой G.E.O Grupp OÜ к июню 2009 года.

Департамент архитектуры и городского планирования, инициировавший списание, объясняет это тем, что расширение Таллиннского шоссе так и не осуществлено, проект устарел, а в 2017 году будет произведена реконструкция почти всего шоссе в городе.

«Пошли немножко другим путем», - подтвердила в комментарии Елена Скулачева, временно руководящая названным департаментом.

Таллиннское шоссе на примерно 900-метровом участке от западной границы Нарвы до торгового центра Astri планировалось расширить, когда литовская сеть Akropolis высказала намерение прийти сюда и приобрела у Нарвы огромный земельный участок недвижимости. Он и по сей день зияет гигантским пустырем в городском ландшафте.

В декабре 2008 года член правления Akropolis EST Миндаугас Бикус говорил в комментарии уездной газете «Северное побережье», что строительство центра откладывается из-за изменений в планах арендаторов - если летом того года заявок от них поступило больше, чем мог вместить центр площадью 40 тысяч квадратных метров, к осени заметное снижение покупательной способности заставило арендаторов пересмотреть планы.

«Оптимальное время для открытия пока трудно назвать. Я совру, если скажу, что это будет октябрь 2009 года. Может быть, 1 января 2010 года. Точно могу сказать одно - „Акрополис“ в Нарве будет обязательно», - обещал Бикус.

Кроме затрат на составление строительного проекта Нарва потратила почти 2 миллиона эстонских крон на детальную планировку территорий с расширяемой стороны шоссе.

Само расширение за счет ликвидации придорожной зеленой зоны оценивалось в 30 миллионов крон, хотя в ту пору вице-мэр Софья Хомякова предполагала в комментариях, что стоимость может возрасти и до 50 миллионов - 1,9 и 3,2 миллиона евро соответственно. Для сравнения: ныне планируемый ремонт почти всего Таллиннского шоссе - около двух километров - предварительно оценивается в 1,05 миллиона евро, включая налог с оборота.

Аналогично лежит на полке в департаменте проект строительства нового фонтана в парке у дома культуры «Ругодив», который обошелся бы бюджету, согласно проекту, в 425 000 евро. «Кто выделит такие деньги на этот фонтан?» - риторическим вопросом прокомментировала Елена Скулачева.

Однако проект фонтана, по ее словам, все же пока не списывается: «Возможно, мы как-то пересмотрим его и реализуем хотя бы не все, а часть».