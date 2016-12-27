Суд оправдал полицейского, которого обвиняли в присвоении топлива на 1500 евро

Полицейского и бывшего председателя волостного собрания Ярва-Яани Маргуса Вааса обвиняли в присвоении топлива на 1500 евро и использовании автомобиля, у которого отсутствовали технический осмотр и страховка. Сам Ваас все обвинения отрицал, сообщает Postimees.ee.

Прокуратура обвиняла Вааса в том, что он использовал топливную карточку волости в личных целях.

Однако суд встал на сторону Вааса. Суд не только снял все обвинения с полицейского, но и обязал выплатить ему 8064 евро, потраченные на услуги адвоката.