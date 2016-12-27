Вилла Дональда Трампа на Лонг-Айленде продается за 45 миллионов долларов

Роскошный дом куплен Трампом в 1982 году за 4 миллиона долларов, пишет Interior.ru. Недвижимость продается вместе с землей — владение расположено на полуострове Атлантического океана. Вилла была построена в 1939 году для Роберта Хилласа, владельца бизнеса по производству паронагревателей, затем несколько раз перестраивалась и модернизировалась.

В 1991 году, после развода, имение досталось бывшей супруге Трампа — Иване, которая продает его в 1998 году уже за 15 миллионов долларов. Ивана также принимала участие в оформлении интерьеров особняка: в обстановке преобладают мрамор, позолота, витражи и дорогие породы дерева.

Фото: TopTenRealEstateDeals.com

Нынешняя цена за усадьбу — 45 миллионов долларов. Риэлторы утверждают, что спрос на подобную недвижимость после результатов выборов президента США только возрастет.

Разнообразные фотографии особняка снаружи и внутри смотрим ЗДЕСЬ!