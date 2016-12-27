Пропавшего три месяца назад в Таллинне мужчину нашли живым

Полиция сообщила 23 сентября, что 33-летний Алексей пропал 3 сентября, когда ушел из дома в Ласнамяэ в неизвестном направлении. Патрули искали мужчину в больницах и ночлежках для бездомных, а также общались с его близкими, но установить его местонахождение не удавалось. Это не первый раз, когда Алексей ушел из дома.