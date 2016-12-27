Четвероногая компания устроила пожар

Пожар во вторник обнаружил сосед, у которого пропало электричество и который пошел проверить, что происходит. У соседа был при себе ключ от квартиры, войдя в которую он услышал сигнал дымового датчика и почувствовал запах дыма.

Выяснилось, что в кухне включена электрическая плита, которая расплавила пластмассовый корпус портативного гриля и пластмассовую вытяжку. В момент пожара в квартире находились две собаки и кошка, которые могли включить плиту.

В результате пожара никто не пострадал. Животные отделались испугом.