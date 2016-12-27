Евгений Малкин перевалил за отметку в 800 набранных очков в чемпионате НХЛ

"Питтсбург" во вторник со счетом 5:2 обыграл "Нью-Джерси" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Малкин отметился голом и результативной передачей.

На счету Евгения теперь 41 очко (15+26) по системе "гол+пас" в 36 матчах нынешнего сезона. Всего в 680 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ форвард набрал 801 очко (310+491).

Форвард стал девятым представителем России, который смог достигнуть подобной отметки в регулярных чемпионатах НХЛ. Самым результативным россиянином в НХЛ является Сергей Федоров, набравший 1179 (483+696) баллов в 1248 играх.

По очкам в среднем за игру Малкин занимает первое место среди россиян (1,18), обгоняя даже Александра Овечкина (1,14). Третьим в этом списке идет легендарный Павел Буре (1,11), отмечает пресс-служба лиги .

Малкин, которому в июле исполнилось 30 лет, выступает в "Питтсбурге" с 2006 года. В составе этого клуба он дважды выигрывал Кубок Стэнли.