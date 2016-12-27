Cоюз женских приютов: государство нарушает закон

Работу вынуждены прекратить женские опорные центры из уездов Ярва, Ляэне и Хийу, Рапла, Вильянди, Ляэне-Виру и Выру, а также закроется открытый в начале этого года в Таллинне опорный центр, сообщили BNS в союзе приютов в среду. В союзе добавили, что потребуют ответов от Министерства социальных дел.

«Мы в печали и замешательстве. Мы не знаем, как дальше доверять государству, когда слова и дела представляющих его чиновников и политиков постоянно расходятся. Мы обратились к министру здоровья и труда Евгению Осиновскому с письменными вопросами о деятельности подчиняющегося ему Министерства социальных дел и ждем ответов с его подписью», - сказала глава Ляэнемааского женского опорного центра Лейли Мутсо.

В следующем году работники оставшихся без государственной поддержки опорных центров поначалу продолжат работу на добровольной основе и будут предлагать первичные и связанные с конкретными случаями консультации хотя бы тем клиентам, работа с которыми не закончена. «К сожалению, прервется работа по судебным делам ищущих спасения от насилия женщин, а также психологические консультации и психотерапия», - сказала юрист Вирумааского женского опорного центра Мерле Албрант.