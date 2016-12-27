Российский посол Александр Петров: спасибо жителям Эстонии за поддержку

Уходящий год принес еще одну трагедию – в результате крушения самолета Ту-154 в небе над Черным морем погибли 92 человека.

В числе жертв – артисты Ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова, руководитель благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, журналисты трех российских федеральных каналов.

Мы были до глубины души тронуты масштабом сочувствия и поддержки, которые жители Эстонии выразили уже в самые первые часы после трагедии. К зданию посольства в Таллинне несли цветы и свечи; мы получили сотни сообщений, писем и звонков со всех концов страны.

Посольство выражает глубокую благодарность всем, кто разделил вместе с нами чувство скорби от столь тяжелой потери, кто воспринял испытываемую нами боль как свою собственную. Не зря говорят: друг познается в беде. В эти дни мы могли убедиться, как много у нас друзей, и это помогает справиться с обрушившейся на нас огромной бедой.