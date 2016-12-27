Кухни Дженнифер Лопез и других знаменитостей

Портал Homester.com.ua опубликовал интересную статью, посвященную дизайну кухонь американских знаменитостей.

Кухня Дженнифер Лопез элегантна и роскошна благодаря использованию кремового и серо-голубого оттенков, подчеркнутых темно-шоколадными акцентами. Помещение также отличают внушительные размеры и удобная планировка, включающая рабочую, обеденно-гостевую и зону для завтраков в виде барной стойки.

Кухня Дженнифер Лопез / Фото: homester.com.ua

Серо-белая гамма оттенков, используемых на кухне Гвинет Пелтроу, в основном, поддерживается мерцанием теплого и холодного металла, в противовес которым дощатый «старый» пол создает впечатление тепла и обжитости.

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