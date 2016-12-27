Нарвская больница решила не закрывать детское отделение

На закрытии отделения ранее настаивало правление Нарвской больницы, видевшее в этом возможность экономии денег: в отделении 20 коек, а заполнено в среднем только 11. Решение о закрытии отделения минувшей осенью подняло волну народного протеста.

«Приняв во внимание мнение нарвитян и общественную значимость оказания качественной медицинской помощи нарвским детям, совет решил не закрывать детское отделение Нарвской городской больницы, сохранив его работу», - сообщил председатель совета Narva Haigla Алексей Воронов.

Он признал, что необходимы инвестиции в новое оборудование для больницы, и эти деньги действительно могли быть получены от экономии после закрытия отделения, однако надо находить другие внутренние резервы. «А в случае недостатка средств на покупку нового оборудования ходатайствовать у города, как у учредителя, о выделении финансовой помощи из городского бюджета», - добавил Воронов.