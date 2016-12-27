Стюардесса рассказала о действующих в самолетах правилах этикета, о которых не все знают

«Пассажиры очень сильно переживают, когда дело доходит до опускания спинки кресла. Мне приходилось наблюдать, как взрослые мужчины чуть ли не с кулаками бросались друг на друга из-за нескольких сантиметров личного пространства на борту. В таких случаях мне приходится играть роль детсадовского полицейского: пытаться разрядить ситуацию и успокоить спорящих», — приводит слова бортпроводницы Бетти Тески Би-би-си, отмечая, что известны случаи, когда конфликт из-за спинки кресла приводил к экстренной посадке самолета, пишет "Моя планета".

«Лично я считаю, что самым вежливым и справедливым выходом было бы опускать спинку не до конца, а на половину хода, — говорит Тески. — Кроме того, на время еды вежливо приводить спинку кресла в вертикальное положение».

Вежливость играет тут ключевую роль: если вы просто нажмете на кнопку и рывком опустите спинку до упора, это будет выглядеть грубо.

Самая успешная стратегия, пишет Би-би-си, всегда заключается в том, чтобы обернуться и спросить у сидящего сзади пассажира: «Вы не против, если я опущу спинку?»

Как правило, утвердительный ответ сопровождается улыбкой, а отказы очень редки — разве что вас могут попросить немного повременить. Иногда сосед отвечает: «Я как раз работаю на компьютере. Вы не могли бы подождать минут 15, пока я не закончу?»

Но необходимо учитывать и другие факторы. «Не все рейсы одинаковы, — говорит специалист по этикету Дэниел Пост Сеннинг. — Не нужно опускать спинку кресла во время еды или на коротких рейсах, когда все вокруг работают на ноутбуках. Но во время продолжительных перелетов, когда весь салон спит, нет никаких причин этого не делать».

Если ваш сосед сзади отличается высоким ростом и длинными ногами, будет вежливым воздержаться от опускания спинки кресла. А если позади сидит ребенок, он сможет пинать спинку вашего кресла лишь в том случае, если вы ее опустите: здесь уже роль играет вопрос целесообразности.

«Всего один раз за мою карьеру пассажир спросил меня, как ему передвинуть кресло вперед, — вспоминает Бетти Тески. — Я поинтересовалась, зачем ему это, а он ответил: чтобы дать побольше места сидящим сзади. Но это был один пассажир на миллион».