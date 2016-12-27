Среда, 28. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

СМИ: Россия и Турция согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Турция и Россия согласовали план введения всеобъемлющего режима прекращения огня в Сирии. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu со ссылкой на "достоверные источники".

По данным журналистов, план будет представлен сторонам конфликта в Сирии. Ранее сообщалось, что Россия, Турция и Иран работают над проведением межсирийских переговоров в столице Казахстана Астане, сообщает Newsru.com.

Как сообщает агентство, вслед за договоренностями о перемирии в восточных районах Алеппо и эвакуации населения и представителей умеренной оппозиции Анкара и Москва пришли к соглашению по плану, предполагающему распространение режима перемирия на всю территорию Сирии. В соглашении будут охвачены все районы, где в настоящее время проходят вооруженные столкновения между группами оппозиции и силами режима президента Сирии Башара Асада.

В рамках договоренности Турции и Москвы сторонам конфликта будет предложено прекратить боевые действия с 29 декабря, говорится в сообщении. Отмечается, что договоренность о перемирии не распространяется на террористические организации.

В случае успеха соглашения о перемирии режим Асада и оппозиция при поддержке Турции и России начнут в Астане обсуждение политического урегулирования конфликта. Турция и Россия выступят гарантами заключения мира. Договоренность направлена на содействие продвижению политического процесса, что предусмотрено резолюцией Генассамблеи ООН N2254 по Сирии, отмечает агентство Anadolu.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАалеппоанкарадоговоренностимоскваоонроссиястолкновениятурция
шторм в эстонии
limon.ee
Коммерческий текст
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
11:45
За роскошь надо платить! Переночевать в новогоднюю ночь в Таллинне можно по цене тура в Египет
11:41
До и после: преображение дешевого комода
11:36
Руководитель Нарвской больницы: «Политические решения иногда могут быть экономически нерациональными»
11:36
От работников небольших магазинов в Трудовую инспекцию поступают многочисленные жалобы
11:25
СМИ: десятки тысяч мигрантов добровольно покинули Германию
11:20
СМИ: Россия и Турция согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии
11:16
Хотите купить шведский хутор? Поезжайте в Вырумаа
11:14
Стюардесса рассказала о действующих в самолетах правилах этикета, о которых не все знают
11:07
Из зданий Коплиских линий украли лестницы: ущерб составил почти 6000 евро
11:05
Эксклюзивная галерея на Limon.ee: российские знаменитости сияли на премьере фильма «Викинг»
10:56
Нарвская больница решила не закрывать детское отделение
10:55
Российские лыжники заявили, что никогда не принимали допинг
10:50
Кухни Дженнифер Лопез и других знаменитостей
10:46
Российский посол Александр Петров: спасибо жителям Эстонии за поддержку
10:46
Cоюз женских приютов: государство нарушает закон
10:42
Есть что показать! Ксения Собчак гордится пышным бюстом
10:41
Евгений Малкин перевалил за отметку в 800 набранных очков в чемпионате НХЛ
10:37
Большая галерея с вечеринки «Сказка»: светящиеся бюстгальтеры из ромашек свели эстонских мужчин с ума
10:32
Четвероногая компания устроила пожар
10:29
Пропавшего три месяца назад в Таллинне мужчину нашли живым
Все новости
LimonЦеликом
Божена Рынска сбежала из Москвы

Божена Рынска сбежала из Москвы

Это надо видеть! Марина Федункив и Анна Плетнева высмеяли песню Ольги Бузовой

Это надо видеть! Марина Федункив и Анна Плетнева высмеяли песню Ольги Бузовой

Только взгляните, что эти русские ребята устроили в старом Таллинне на Рождество (видео)

Только взгляните, что эти русские ребята устроили в старом Таллинне на Рождество (видео) (2)

11:45
За роскошь надо платить! Переночевать в новогоднюю ночь в Таллинне можно по цене тура в Египет
11:05
Эксклюзивная галерея на Limon.ee: российские знаменитости сияли на премьере фильма «Викинг»
10:42
Есть что показать! Ксения Собчак гордится пышным бюстом
10:37
Большая галерея с вечеринки «Сказка»: светящиеся бюстгальтеры из ромашек свели эстонских мужчин с ума
KrasotkaЦеликом
Муж и я занимались сексом каждый день в течение недели, и вот что вышло

Муж и я занимались сексом каждый день в течение недели, и вот что вышло (1)

67-летняя гречанка родила себе внучку

67-летняя гречанка родила себе внучку

Три причины, почему мужчины не хотят тебя после секса с тобой

Три причины, почему мужчины не хотят тебя после секса с тобой

27. дек
Почему женщины ненавидят доставлять оральное удовольствие партнеру?
27. дек
Что нельзя готовить в год Петуха
27. дек
Мягкое мыло на основе моркови и меда
27. дек
Правда и мифы о сексе после менопаузы
СпортЦеликом
Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США

Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США (1)

Cмотрите матч в записи:

Cмотрите матч в записи: "Пярну" обыграл "Маарду" (1)

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

12. окт
В Москве избили дочь Федора Емельяненко после его ссоры с Кадыровым (11)
ВпрокЦеликом
Rus.Postimees подсчитал стоимость новогоднего стола в разных магазинах

Rus.Postimees подсчитал стоимость новогоднего стола в разных магазинах

Привычные товары, которые вскоре исчезнут с прилавков магазинов

Привычные товары, которые вскоре исчезнут с прилавков магазинов (2)

Вопрос читателя: почему Selver выбрал такие неудобные пульты?

Вопрос читателя: почему Selver выбрал такие неудобные пульты? (1)

23. дек
Рождественская экспертиза: какая кровяная колбаса самая вкусная? (4)
Погода
В Балтийском море ожидаются шестиметровые волны

В Балтийском море ожидаются шестиметровые волны

На дорогах может быть очень скользко

На дорогах может быть очень скользко

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Из зданий Коплиских линий украли лестницы: ущерб составил почти 6000 евро

Из зданий Коплиских линий украли лестницы: ущерб составил почти 6000 евро

Четвероногая компания устроила пожар

Четвероногая компания устроила пожар

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (7)

Таллинн
В новогоднюю ночь бульвар Каарли в Таллинне закроют на час

В новогоднюю ночь бульвар Каарли в Таллинне закроют на час

Эдгар Сависаар не спешит возвращать деньги в городскую казну Таллинна

Эдгар Сависаар не спешит возвращать деньги в городскую казну Таллинна

Культура
Работникам культуры повысят зарплаты

Работникам культуры повысят зарплаты

Как не искавший славы парень из Эстонии стал суперзвездой СССР

Как не искавший славы парень из Эстонии стал суперзвездой СССР

Самые читаемые
Стали известны последние слова пилотов Ту-154(7)
Фото, видео: сегодня утром в Таллинне автомобиль сбил пешехода
Вскрытие тела водителя-поляка помогло выяснить новые обстоятельства теракта в Берлине
Божена Рынска сбежала из Москвы
Пропавшего три месяца назад в Таллинне мужчину нашли живым
Топ комментариев
Ханно Певкур: Партии реформ нужно больше общаться со всеми, а время России еще не настало(23)
В России 26 декабря объявлен днем траура(20)
Прямая трансляция: в Москве проходит большая пресс-конференция Путина(18)
Россияне жалеют о распаде СССР и хотят объединения бывших советских республик в новый союз(16)
Российский военный самолет с музыкантами и журналистами на борту потерпел крушение в Черном море
Bалюта
USD
0,957 EUR
GBP
1,172 EUR
SEK
0,104 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 27.12.2016
Все валюты
Архив
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees