СМИ: Россия и Турция согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии

По данным журналистов, план будет представлен сторонам конфликта в Сирии. Ранее сообщалось, что Россия, Турция и Иран работают над проведением межсирийских переговоров в столице Казахстана Астане, сообщает Newsru.com.

Как сообщает агентство, вслед за договоренностями о перемирии в восточных районах Алеппо и эвакуации населения и представителей умеренной оппозиции Анкара и Москва пришли к соглашению по плану, предполагающему распространение режима перемирия на всю территорию Сирии. В соглашении будут охвачены все районы, где в настоящее время проходят вооруженные столкновения между группами оппозиции и силами режима президента Сирии Башара Асада.

В рамках договоренности Турции и Москвы сторонам конфликта будет предложено прекратить боевые действия с 29 декабря, говорится в сообщении. Отмечается, что договоренность о перемирии не распространяется на террористические организации.

В случае успеха соглашения о перемирии режим Асада и оппозиция при поддержке Турции и России начнут в Астане обсуждение политического урегулирования конфликта. Турция и Россия выступят гарантами заключения мира. Договоренность направлена на содействие продвижению политического процесса, что предусмотрено резолюцией Генассамблеи ООН N2254 по Сирии, отмечает агентство Anadolu.