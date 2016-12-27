До и после: преображение дешевого комода

Этот безликий тридцатиевровый комод из Ikea совсем не привлекал внимания. Впрочем, материал из которого он сделан - вполне себе добротный, натуральное дерево как-никак, но криков восторга у покупателей он не вызывал.

Однако чета блогеров - Мария и Крис - решила, что купят целых два таких комода и превратят их в стильные прикроватные тумбочки.

Фото: www.loveandspecs.com

Комоды были покрашены, их поставили на пузатые круглые ножки, а банальные незаметные ручки заменили потрясающими оригинальными ручками-кнопками с забавными изображениями животных и цветов.

Фото: www.loveandspecs.com

Теперь стильные и неповторимые тумбочки украшают спальню супружеской пары! На английском языке можно прочитать историю преображения комодов ЗДЕСЬ!