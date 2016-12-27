От работников небольших магазинов в Трудовую инспекцию поступают многочисленные жалобы

Об этом BNS сообщила пресс-служба инспекции, отметив, что поводом к проведению проверок стали многочисленные сигналы и жалобы о том, что работникам маленьких магазинов не позволяют садиться даже когда в магазине нет клиентов.

По словам генерального директора Трудовой инспекции Марет Марипуу, одной из причин профессиональных заболеваний как раз является длительная стоячая работа. «Продолжительный рабочий день без пауз на отдых, напряженная рабочая поза и необходимость постоянно стоять перегружают ноги и спину. Мы проверяли, могут ли работники на рабочем месте время от времени сидеть, а также делать перерывы для отдыха», - сказала Марипуу.

«Мы напомнили и работникам, что если их работа требует долгого пребывания на ногах, необходимо подобрать себе подходящую обувь, поддерживающую стопы. Туфли на высоких каблуках или наоборот, с низкой подошвой, не являются разумным выбором, если вам приходится стоять по восемь часов», - отметила Марипуу.